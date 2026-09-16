Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit leichten Zuwächsen erwartet. Bankenindikationen indizierten den Leitindex rund 40 Minuten vor Handelsbeginn mit plus 0,19 Prozent. An den europäischen Börsen werden ebenfalls leichte Aufschläge taxiert.

Positive Vorgaben kamen aus Übersee. Die Wall Street hat am Dienstagabend nach Börsenschluss in Europa die Verluste noch etwas reduziert und in Asien legten die Kurse in der Früh an den meisten Handelsplätzen leicht zu.

Am Abend gibt die US-Notenbank die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung bekannt. Die Experten von der Helaba rechnen mit einer Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Inzwischen sie dies nicht nur mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den Geldmärkten eskomptiert, auch die Mehrzahl der Ökonomen erwartet einen solchen Schritt. Es waren vor allem der zuletzt solide ausgefallene Arbeitsmarktbericht in den USA und die jüngsten US-Inflationszahlen vor dem Hintergrund der in auf ein neues Hoch gestiegenen Ölpreise, die ein Umdenken der Akteure bewirkt hatten, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die AT&S-Aktie von "hold" auf "accumulate" hoch. Das Kursziel für die Titel des Leiterplattenherstellers wurde von 110,6 auf 181 Euro merklich nach oben revidiert. Am Vortag schlossen die Papiere bei 153,20 Euro.

Die Wiener Börse ist am Dienstag nach einem kurzen Aufbäumen mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss mit einem Minus von 0,25 Prozent auf 6.746,53 Punkten.

An der Wiener Börse gingen die Bankwerte mit Verlusten aus dem Tag. Raiffeisen Bank International (RBI) fielen um 1,5 Prozent. Erste gaben 1,2 Prozent ab. Für die BAWAG-Anteilscheine ging es 0,2 Prozent abwärts. Damit folgten sie der internationalen Abwärtstendenz von Finanztiteln.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Frequentis +4,26% 68,50 Euro voestalpine +2,05% 44,90 Euro AT&S +1,19% 153,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Vienna Insurance Group -1,54% 70,40 Euro Raiffeisen Bank International -1,49% 62,70 Euro FACC -1,43% 15,20 Euro

ste/moe

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