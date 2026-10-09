Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Freitag mit freundlicher Tendenz erwartet. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,32 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Wochenschluss mit Zugewinnen erwartet.

Am Donnerstag hatte sich der Wiener Aktienmarkt erneut mit Rückgängen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX sank um 0,78 Prozent auf 6.560,57 Punkte, nachdem er bereits zur Wochenmitte um starke 2,65 Prozent nach unten gerasselt war.

Die Lage an den Finanzmärkten bleibt angespannt, die Volatilität ist erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Für Verunsicherung sorgten Meldungen über einen möglichen US-Angriff auf den Iran, was, zusammen mit dem Hurrikan im Golf von Mexiko, zu einem Anstieg der Energiepreise beigetragen hat. Zwar hat US-Präsident Donald Trump einen Angriff vor den Zwischenwahlen inzwischen ausgeschlossen, dennoch sind Inflations- und Konjunktursorgen erhöht.

Zum Ende einer datenarmen Woche richtet sich der Fokus heute auf das Michigan Sentiment. Es ist ein wichtiger Frühindikator, der die Stimmung der US-Verbraucher misst.

Unter den heimischen Einzelwerten könnten die Aktien der OMV in den Fokus rücken. Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das Ergebnis des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro. Wie das Unternehmen am Freitag im Trading Update mitteilte, schlagen die Abgaben als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Operativ profitierte der Konzern von einer spürbar gestiegenen europäischen Raffinerie-Referenzmarge.

Die Analysten von Berenberg haben ihr Kursziel für Wienerberger von 25,0 auf 19,0 Euro gesenkt, die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Der Baukonzern Porr hat am Donnerstag einen Aktienrückkauf um bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Höchstens 392.782 Aktien bzw. 1 Prozent des Grundkapitals will das Unternehmen erwerben - zu einem Preis zwischen 1,0 Euro und "maximal 10 Prozent über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der dem Aktienrückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage", teilte Porr mit.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Porr +3,99% 31,25 Euro Verbund +3,01% 65,00 Euro Austriacard +2,24% 10,02 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -16,64% 10,42 Euro Pierer Mobility -4,75% 30,10 Euro Raiffeisen Bank International -3,29% 55,85 Euro

ger/rst

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