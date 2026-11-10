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10.11.2026 08:34:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Nachdem die Wiener Börse am Montag mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet ist, wird sie heute mit einem etwas leichteren Zuwachs zum Handelsstart erwartet. Eine Bankenindikation sah den Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn mit 0,24 Prozent im Plus bei 6.615 Punkten. Ähnliches wird an den europäischen Börsen erwartet.

Gestern wurden die Europabanken von der Erholung der US-Aktien am Freitag gestützt, wobei zyklische Werte die Kursgewinne anführten. Der ATX profitierte vor allem von der starken Entwicklung der Bankenwerte. Insgesamt helfen aber die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat.

In den Fokus rücken heute Nachmittag die US-Verbraucherpreise. Laut den Experten der Helaba eine der wichtigsten Datenveröffentlichungen. Das gelte besonders nach den in der letzten Woche deutlich schwankenden Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed und der Tatsache, dass die Marktteilnehmer einer Zinserhöhung im Dezember eine hohe Wahrscheinlichkeit einräumen, diese aber nicht vollständig eingepreist sei, schreiben die Helaba-Analysten in einem Kommentar.

In Österreich werden sich die Blicke heute wohl auf Mayr-Melnhof richten. Das Unternehmen hat in der Nacht auf Dienstag bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. Der Unternehmenswert beläuft sich auf 2,4 Mrd. Euro, teilte Mayr-Melnhof Karton in einer Aussendung mit. Die Aktionäre sollen eine Sonderdividende erhalten. Mayr-Melnhof haben gestern bei 67,00 Euro geschlossen.

Am Montag hatte der ATX um 1,98 Prozent höher bei 6.562,46 Punkten geschlossen.

AT&S profitierten gestern von der globalen Nachfrage im Tech-Sektor und bauten 5,29 Prozent auf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Frequentis +6,79% 62,90 Euro AT&S +5,29% 111,40 Euro Raiffeisen Bank International +4,36% 61,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Verbund -2,13% 71,15 Euro Polytec -1,68% 4,09 Euro Kapsch TrafficCom -1,32% 3,75 Euro

moe/ste

ISIN AT0000999982

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ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
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