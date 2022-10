Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

Die Wiener Börse wird am Donnerstag vor dem Handelsauftakt mit weiteren Rückgängen erwartet. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX deutete eine knappe Stunde vor dem Start ein Minus von 0,20 Prozent an. Der heimische Aktienmarkt dürfte damit seinen jüngsten Abwärtsschub gebremst fortsetzen. Der ATX hat bereits sechs Verlusttage in Folge absolviert.

Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren Kursverluste zum Handelsstart. Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen sowie geopolitische Unsicherheiten halten die Aktienmärkte in Schach, schreiben die Helaba-Analysten. Mit Unterstützung vonseiten der heute anstehenden US-Inflationszahlen ist zudem nicht zu rechnen und so bleiben die Abwärtsgefahren erhöht, hieß es weiter von den Experten.

Zum heimischen Markt liegt noch ein sehr dünnes Meldungsaufkommen vor. Geschäftszahlen hat Agrana präsentiert. Der Agrar- und Nahrungsmittelindustriekonzern hat im ersten Halbjahr 2022 einen Verlust von 17,0 Millionen Euro geschrieben. Beim Umsatz gab es einen Zuwachs um fast 26 Prozent auf 1.792,3 Mio. Euro.

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit merklichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX stand am Schluss mit 2.684,48 Punkten 1,28 Prozent tiefer als am Vorabend.

Unternehmensseitig gab es in Wien kaum Nachrichten. Die Deutsche Bank hat ihre Empfehlung für die Aktien des Energieversorgers Verbund von "buy" auf "hold" hinunter gestuft und das Kursziel von 105,00 auf 87,00 Euro gesenkt. Die Titel büßten 2,8 Prozent auf 81,30 Euro ein.

Deutlich nach unten ging es angesichts gefallener Rohölpreise auch für die im prime Segment gelisteten Öl-Papiere. Der weltweite Bedarf an Öl wird nach Einschätzung der OPEC dieses und nächstes Jahr geringer ausfallen als erwartet. Die OMV-Aktien gaben um 4,5 Prozent nach. Schoeller-Bleckmann büßten satte 5,4 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Frequentis +3,85% 27,00 Euro Marinomed +2,23% 50,40 Euro Raiffeisen Bank International +1,95% 12,54 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann -5,35% 46,00 Euro OMV -4,53% 36,48 Euro Lenzing -4,31% 45,55 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982