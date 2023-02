Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung mit minus 0,3 Prozent. Leicht positive Vorgaben aus Asien und den USA konnten keinen Rückenwind liefern.

Mit Blick auf etwaige konjunkturelle Impulsgeber richtet sich die Aufmerksamkeit auf das US-Verbrauchervertrauen am Nachmittag. Auch der Chicago-PMI steht am Datenkalender. Der Index hatte im Jänner deutlich unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten gelegen, sodass mit einer Erholung gerechnet werde, schrieben die Experten der Helaba in der Früh.

Unternehmensseitig steht die Erste Group im Mittelpunkt. Eine gute Kreditnachfrage und ein höheres Zinsniveau haben der heimischen Großbank im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 zu einem besseren Ergebnis verholfen. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 2,16 Mrd. Euro, nach 1,92 Mrd. Euro im Jahr 2021. Für die Aktionäre ist eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie geplant.

Auch den OMV-Aktien könnte vermehrt Aufmerksamkeit zukommen. Der Konzern könnte einen Teil seiner Öl- und Gas-Exploration und -produktion (E&P) verkaufen. Laut einer Mitteilung vom Vorabend hat der Unternehmensvorstand beschlossen, einen Verkauf der E&P-Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik - in Malaysia und Neuseeland - zu prüfen und den diesbezüglichen Verkaufsprozess einzuleiten.

Von Analystenseite meldeten sich die Experten der Berenberg zur Palfinger zu Wort und schraubten ihr Kursziel von 30 auf 40 Euro hinauf. Die Wertpapieranalysten der Erste Group hoben indes ihr Kursziel für die Aktien der Lenzing auf 74,2 Euro leicht an.

Am Montag hatte der ATX um 1,19 Prozent höher bei 3.496,97 Punkten geschlossen. Unterstützung lieferte dabei eine freundliche Tendenz an der Wall Street. Unter den Einzelwerten in Wien zeigten sich nach Zahlen RHI Magnesita 3,9 Prozent im Minus. Frequentis zogen hingegen um 4,3 Prozent an. Gefragt waren zudem europaweit und in Wien Bankenwerte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom AG +4,65% 13,50 Euro Frequentis +4,33% 31,30 Euro UBM Development AG +4,15% 30,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex Finanz- und Bet. AG -4,57% 0,67 Euro RHI Magnesita -3,93% 29,30 Euro DO & CO AG -2,02% 106,80 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982