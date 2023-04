Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.30 Uhr mit minus 0,4 Prozent.

Das datenseitige Interesse dürfte sich am Vormittag auf die Erzeugerpreise der Eurozone richten, schrieben die Experten der Helaba in der Früh. Mit ihnen sollen Hinweise untermauert werden, dass die von der EZB viel beachteten Kernpreise den Hochpunkt der Dynamik erreicht hätten und die Jahresrate ebenfalls zu sinken beginne.

In den USA rücken dann die Auftragseingänge der Industrie in den Mittelpunkt. "Diese stehen unter negativen Vorzeichen, denn die Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter, die einen wesentlich Anteil an den Gesamtaufträgen der Industrie haben, sind im Februar gesunken und belasten damit die Entwicklungen", so die Helaba-Experten weiter.

Auf Unternehmensseite blieben impulsgebende Nachrichten in der Früh zunächst aus. Ex-Dividende werden am Berichtstag die Aktien der BAWAG gehandelt.

Am Montag hatte der ATX um 0,81 Prozent höher bei 3.235,49 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex profitierte von Zuwächsen im Öl- und Gassektor, nachdem die OPEC am Vortag ihre Produktionskürzung angekündigt hatte. Unter den Top-Werten steigerten sich Schoeller-Bleckmann um satte 4,6 Prozent. OMV gewannen 4,1 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

RHI Magnesita +4,74% 26,50 Euro Schoeller-Bleckmann +4,55% 62,00 Euro Frequentis +4,52% 32,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AMAG -3,27% 35,50 Euro s Immo -2,86% 12,90 Euro Lenzing -1,87% 68,20 Euro

sto/spa

ISIN AT0000999982