Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,3 Prozent tiefer. Vorgaben aus Fernost fielen überwiegend negativ aus, während die Indizes an der Wall Street am Vorabend nur wenig Bewegung aufwiesen.

Das konjunkturdatenseitige Interesse gilt Zahlen aus den USA, denn dort stehen das Verbrauchervertrauen des Conference Board und die Neubauverkäufe auf der Agenda. "Bei der Verbraucherstimmung gibt es unterschiedliche Signale der bisherigen Umfrageergebnisse", schrieben die Experten der Helaba. Allerdings sollte eine solide Konsumentenlaune möglich sein. Bei den Neubauverkäufen werde mit einem schwächeren Wert gerechnet.

Unternehmensseitig standen Quartalszahlen von BAWAG und Mayr-Melnhof (MM) im Rampenlicht. Während bei der Bank der Gewinn im ersten Quartal um 26 Prozent zulegen konnte, brach der Überschuss bei MM von fast 80 Mio. Euro auf rund 35 Mio. Euro ein. Nachbörslich wird zudem die Telekom Austria ihre Bücher öffnen.

Am Montag hatte der ATX um 0,16 Prozent höher bei 3.259,16 Punkten geschlossen. Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Auch das europäische Umfeld fand keine klare Richtung. Im Vorfeld der heutigen Zahlenvorlage konnten BAWAG um knapp drei Prozent zulegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

RHI Magnesita +3,17% 26,00 Euro BAWAG Group AG +2,96% 45,98 Euro Strabag +2,60% 39,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed Biotech AG -5,05% 35,70 Euro PIERER Mobility AG -2,71% 79,00 Euro DO & CO AG -2,53% 100,20 Euro

ISIN AT0000999982