Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas niedriger erwartet
Vorweihnachtlich ruhig war die Meldungslage in der Früh. Weder von Unternehmens- noch von Analystenseite gab es Neuigkeiten. "In dieser Woche werden in der Regel einige der niedrigsten Handelsvolumina des Jahres verzeichnet", so die Analysten von Deutsche Bank Research.
Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen und ein neues Rekordhoch beim ATX markiert. Der heimische Leitindex gewann zum Sitzungsende 0,85 Prozent auf 5.234,55 Punkte. Damit erreichte der heimische Leitindex eine neue Bestmarke. Im Laufe des Handels kam der ATX sogar auf 5.245,14 Zähler, ebenfalls ein neuer Rekord. Den Höhenflug lösten hauptsächlich die Finanzwerte aus. Ins Blickfeld der Anleger rückte auch die Wachstumsprognose der Oesterreichischen Nationalbank.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
Kapsch TrafficCom +5,90% 6,10 Euro Frequentis +4,52% 69,40 Euro Raiffeisen Bank International +2,87% 37,26 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
Semperit -3,59% 12,34 Euro FACC -3,45% 11,20 Euro Palfinger -3,30% 32,25 Euro
