Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer

Die Wiener Börse dürfte am Montag nach einer Rekordwoche etwas schwächer in den Handel starten. Eine Bankenindikation taxierte den ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Minus von 0,6 Prozent. Auch die europäischen Börsen werden nach schwachen Vorgaben aus Tokio mit einem verhaltenen Start erwartet.

Wichtige Nachrichten zu österreichischen Unternehmen lagen in der Früh nicht vor. Datenseitig werden heute laut Helaba-Kommentar Impulse von der Veröffentlichung der deutschen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe erwartet. Dynamik könnte heute Nachmittag auch aus den USA durch den ISM-Index kommen, der ein zentraler Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten ist.

Am Freitag hatte der ATX um 0,53 Prozent höher bei 5.009,77 Punkten geschlossen. Nachdem der Index am Mittwoch bereits den Rekordwert für den Schlusskurs vom 9. Juli 2007 geknackt hatte, wurde zum Wochenschluss mit 5.012,19 Punkten auch ein neues Verlaufshoch erreicht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Zumtobel +6,51% 3,60 Euro Pierer Mobility +6,33% 17,46 Euro Schoeller-Bleckmann +3,37% 27,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AMAG -1,64% 24,00 Euro RHI Magnesita -1,06% 27,90 Euro Immofinanz -0,89% 15,65 Euro

