Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel im Minus aufnehmen. Der ATX wurde vorbörslich eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart mit einem Minus von 0,35 Prozent indiziert. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen negativen Handelsauftakt an.

Experten verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der EZB. Bei der heute anstehenden Ratssitzung wird es nach Einschätzung der Helaba-Analysten zwar vermutlich keine großen Veränderungen geben. Fraglich sei aber, ob die EZB an ihrer Aussage festhält, dass eine Zinserhöhung in diesem Jahr "sehr unwahrscheinlich" ist, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen OMV und AT&S in den Fokus. Ein neues Werk in China und eine gute Nachfrage haben beim Leiterplattenhersteller AT&S nach drei Quartalen für ein kräftiges Umsatz- und Ergebnisplus gesorgt. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen 2021/22 um 30 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 68 Prozent auf 62 Mio. Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr hob AT&S nach diesen Zahlen erneut an.

Der Erdöl- und Gaskonzern OMV hat 2021 ebenfalls einen kräftigen Gewinnsprung geschafft und will deshalb die Dividende für seine Aktionäre um 24 Prozent auf 2,30 Euro je Aktie erhöhen. Das für die Branche maßgebliche CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg von 1,69 auf 5,96 Mrd. Euro, der Periodenüberschuss wurde auf 2,8 Mrd. Euro fast verdoppelt. Der Umsatz wurde auf mehr als 35,56 Mrd. Euro mehr als verdoppelt.

Die Wiener Börse hatte am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der Handelstag stand vor allem im Zeichen einer weiter anhaltend starken Teuerung im gesamten Euroraum. Der heimische Leitindex ATX legte um 0,93 Prozent auf 3.939,71 Einheiten zu.

Unternehmensseitig stand die Raiffeisen Bank International (RBI) mit ihren Geschäftszahlen zum Jahr 2021 im Mittelpunkt. So konnte die RBI ihren Gewinn 2021 deutlich steigern. Die RBI-Aktie gewann um 2,8 Prozent hinzu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Warimpex +5,31% 1,19 Euro Semperit +3,34% 27,85 Euro Verbund +2,95% 95,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Do&Co -5,90% 86,20 Euro Addiko Bank -3,69% 11,75 Euro FACC -1,88% 7,84 Euro

ste/pma

ISIN AT0000999982