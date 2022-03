Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag zu Handelsbeginn mit etwas tieferen Notierungen in den Handel starten Eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Minus von 0,5 Prozent. Das europäische Umfeld wird nur wenig verändert erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen uneinheitlich aus.

Das Handelsgeschehen wird weiterhin von den Ereignissen in der Ukraine dominiert und in dem von Verunsicherung geprägten Umfeld ist weiterhin Vorsicht angesagt, denn die Volatilität dürfte erhöht bleiben, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Von einer Beruhigung der Lage kann bisher trotz der ersten Gespräche zwischen den Kriegsparteien noch nicht gesprochen werden.

Andere Nachrichten wie Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse werden wohl wieder in den Hintergrund rücken. Am frühen Nachmittag stehen Daten zur Preisentwicklung in Deutschland zur Veröffentlichung an. In den USA richtet sich der Fokus auf den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes.

Ergebnisse gab es vor Sitzungsbeginn von der BAWAG. Die Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 ihren Gewinn um rund zwei Drittel gesteigert. Netto erwirtschaftete das Institut 480 Mio. Euro, das sind um 68 Prozent mehr als im Jahr davor.

Am Montag hatte der ATX ein klares Minus von 3,34 Prozent auf 3.388,98 Einheiten verbuchen müssen. Noch deutlichere Verlaufsverluste konnten im Späthandel etwas eingegrenzt werden. Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich angesichts der Eskalation des Kriegs in der Ukraine einheitlich im Minus, wenn auch weniger stark. Marktbeobachter verwiesen auf die verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland und deren mögliche wirtschaftliche Konsequenzen.

In Wien aber auch an den anderen europäischen Börsen mussten Bankaktien herbe Kursverluste verbuchen. Aktien der in der Ukraine und in Russland tätigen Raiffeisen Bank International (RBI) rasselten gut 14 Prozent nach unten. Aktien der Erste Group mussten ein Minus von 9,5 Prozent verbuchen. Anteilsscheine der BAWAG verloren vergleichsweise geringe 2,7 Prozent an Wert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +5,47% 108,00 Euro Frequentis +4,07% 28,10 Euro EVN +2,47% 24,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

RBI -14,01% 14,67 Euro Erste Group -9,48% 31,99 Euro OMV -7,99% 42,38 Euro

ISIN AT0000999982