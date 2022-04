Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX notierte zeigt eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden zum Start ein kleine Pluszeichen erwartet.

Unternehmensergebnisse meldete in der Früh Marinomed. Das Unternehmen war im Geschäftsjahr 2021 in der Verlustzone, wenngleich weniger tief als im Jahr davor. Das Jahresergebnis verbesserte sich leicht von minus 6,0 auf minus 5,9 Mio. Euro.

Im Rampenlicht könnten nach einer Kurszielsenkung auch Raiffeisen Bank International stehen. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie der Bank von 34,0 auf 17,5 gesenkt, bestätigen aber gleichzeitig ihre Kaufempfehlung "buy".

Am Dienstag hatte der ATX um 0,24 Prozent höher bei 3.207,17 Punkten geschlossen. Gut gesucht waren nach einem positiv aufgenommenen Ausblick Wienerberger und legten 2,32 Prozent zu. Der Baustoffkonzern erzielte in den ersten drei Monaten 2022 nach einer ersten Einschätzung eine starke Steigerung von Umsatz und Ergebnis bei anhaltend hoher Nachfrage. Schwach zeigten sich unter den Schwergewichten Raiffeisen Bank International und schlossen 2,7 Prozent schwächer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +2,39% 7,70 Euro Wienerberger +2,32% 27,32 Euro Verbund +2,09% 95,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Rosenbauer -5,73% 39,50 Euro Addiko Bank -3,75% 11,55 Euro Raiffeisen Bank International -2,71% 11,48 Euro

mik

ISIN AT0000999982