Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag mit etwas tieferen Notierungen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,6 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird nach den Osterfeiertagen zu Handelsbeginn etwas schwächer gesehen.

Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen uneinheitlich aus. Der Fokus der Anleger richtet sich erneut auf die Lage in der Ukraine sowie auf die Lockdown-Maßnahmen in China, meinte ein Marktbeobachter. Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Auch datenseitig sollte der Wochenbeginn eher ruhig ausfallen. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Baubeginnen und -Genehmigungen zur Veröffentlichung an.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,93 Prozent höher bei 3.259,75 Punkten geschlossen. Im Fokus stand die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter gaben bekannt, dass die Zinsen im Euroraum trotz Rekordinflation vorerst unverändert bleiben. Der Rat der EZB beließ den Leitzins damit weiter auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, hält aber die Tür für eine Erhöhung offen: Er steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen.

Unter den Einzelwerten standen die Papiere der voestalpine nach Neuigkeiten im Marktfokus. Der Stahlkonzern trennt sich für 610 Mio. Dollar von einem 80-Prozent-Anteil an seinem Roheisenwerk in Texas, wurde bekannt. Die Anleger zeigten sich zunächst sehr erfreut, die Aktie sprang knapp nach Sitzungsbeginn über vier Prozent nach oben. Nachdem die erste Euphorie verflogen war, blieb bis zum Handelsende ein Plus von 1,5 Prozent.

Impulse kamen auch von Analystenseite. Die Experten von Raiffeisen Research haben ihre Einstufung für die Aktien von UBM mit "Buy" bestätigt, gleichzeitig aber das Kursziel von 51 auf 49 Euro gesenkt. Die Titel kletterten um 3,65 Prozent auf 42,60 Euro. Für die Papiere der Telekom Austria bestätigte Raiffeisen Research ebenfalls die Empfehlung "Buy", das Kursziel von 9,0 Euro blieb hier aufrecht. Die Telekom-Titel legten 0,72 Prozent auf 7,00 Euro zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Flughafen Wien +4,80% 27,30 Euro UBM Development +3,65% 42,60 Euro Andritz +3,54% 38,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -4,26% 49,50 Euro Rosenbauer -2,79% 38,30 Euro Marinomed -1,98% 79,40 Euro

