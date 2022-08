Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.20 Uhr mit minus 0,3 Prozent.

Auch die anderen europäischen Indizes werden zu Handelsbeginn mit leichten Abschlägen erwartet. Die Übersee-Vorgaben fielen negativ aus, vor allem die von Technologiewerten geprägten Nasdaq-Indizes in New York zeigten sich klar im Minus.

Marktbeobachter rechnen mit weiterhin zurückhaltenden Anlegern im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten. Die Daten haben nach Ansicht der Helaba-Experten das Potenzial, die Finanzmärkte zu bewegen. Zwar scheint ein Rückgang in der Gesamtrate möglich, die Kernteuerung bleibt aber unerwünscht hoch, sodass es wohl keinen Grund für eine Reduzierung der Zinserwartungen geben wird, hieß es weiter.

In Wien nimmt zudem die Berichtssaison wieder Fahrt auf. So stehen heute Zahlen von Polytec und Wienerberger auf der Agenda. Wienerberger hat heuer im ersten Halbjahr gut verdient. Unter dem Strich blieben 320,9 Mio. Euro - mehr als im gesamten Vorjahr (310,7 Mio. Euro) und fast dreimal so viel wie in den ersten sechs Monate 2021, wie aus den endgültigen Zahlen hervorgeht.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,72 Prozent schwächer bei 3.021,74 Punkten geschlossen. Viele Anleger hielten sich vor der Bekanntgabe der mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten aus den USA am Mittwoch bereits zurück, meinte ein Marktbeobachter. Vor allem die Sorge vor weiter steigenden Zinsen belastet.

Unter den Einzelwerten fanden sich Wienerberger unter den größeren Verlierern. Die Titel korrigierten nach den klaren Kursgewinnen vom Montag nun um 4,7 Prozent nach unten. AT&S mussten ein Minus von 3,1 Prozent verbuchen und EVN schlossen knapp zwei Prozent tiefer.

Aktien der voestalpine fielen 1,9 Prozent auf 21,54 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von 36,10 auf 26,20 Euro reduziert. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Semperit +2,19% 21,00 Euro Addiko Bank +1,91% 10,65 Euro UNIQA +1,76% 6,94 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Wienerberger -4,65% 22,16 Euro AT&S -3,13% 44,85 Euro Warimpex -2,44% 0,80 Euro

