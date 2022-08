Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit etwas schwächerer Tendenz in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete eine knappe Stunde vor dem Start ein Minus von 0,5 Prozent an.

Nach uneinheitlichen Vorgaben der Übersee-Börsen wird auch das europäische Umfeld mit leichten Abschlägen erwartet. Zuletzt hatten vor allem die anhaltenden Inflations- und Zinsängste die Stimmung an den Märkten gedrückt.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zu Wochenbeginn noch sehr dünn. Auch datenseitig werden heute keine nennenswerten Impulse erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 1,04 Prozent schwächer bei 3.013,07 Punkten geschlossen. Nach einen insgesamt ruhigen Handel mit leichten Verlusten dürfte ein negativer US-Börsenstart den heimischen Aktienmarkt etwas tiefer nach unten gezogen haben.

Wie an den meisten europäischen Märkten waren auch in Wien defensive Werte tendenziell gefragter als Anteilsscheine von Zyklikern. Während die Papiere von Versorgern wie EVN (plus 0,2 Prozent) und Verbund (plus 1,9 Prozent) zulegten, büßten Industrie-Titel wie die voestalpine (minus 3,9 Prozent), FACC (minus 3,5 Prozent) oder Semperit (minus 4,9 Prozent) deutlich an Wert ein.

Zahlen gab es von der UNIQA. Die Aktien des Versicherungsunternehmens gaben um deutliche 3,7 Prozent nach, nachdem der Konzern im ersten Halbjahr weniger verdient hat als noch in der Vorjahresperiode.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Palfinger +1,97% 25,85 Euro Verbund +1,87% 109,10 Euro Kapsch TrafficCom +1,76% 12,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Semperit -4,90% 19,40 Euro Schoeller-Bleckmann -4,06% 54,40 Euro voestalpine -3,93% 20,54 Euro

