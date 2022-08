Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent an.

Das europäische Umfeld wird nach den deutlichen Abschlägen zu Wochenbeginn nur wenig verändert gesehen. Die Übersee-Börsen lieferten einheitlich klar negative Vorgaben. Die Investoren bleiben weiter vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter mit Verweis auf die gestiegenen Gaspreise, die Inflations- und Konjunktursorgen zuletzt wieder verstärkt hatten.

Experten verwiesen zudem auf die Befürchtung, dass die US-Notenbank beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.

Datenseitig richten sich die Blicke heute auf die neuen Stimmungsindikatoren, die mit den Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes und dem EU-Verbrauchervertrauen anstehen.

Am Montag hatte der ATX um 1,94 Prozent schwächer bei 2.954,65 Punkten geschlossen. Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich zu Wochenbeginn einheitlich mit klaren Abschlägen. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die wieder zunehmenden Zins- und Wachstumssorgen. Der Gaspreis in Europa hat seinen Höhenflug zu Beginn der Woche fortgesetzt.

Bei den Bankwerten mussten Raiffeisen ein Minus von 4,2 Prozent verdauen und Erste Group rutschten 3,4 Prozent ab. Aktien der BAWAG schlossen um 1,4 Prozent tiefer.

Wienerberger schwächten sich deutliche 3,8 Prozent auf 22,72 Euro ab. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns von 37,00 auf 28,30 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +1,10% 55,00 Euro Agrana +0,92% 16,45 Euro Pierer Mobility AG +0,66% 61,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Raiffeisen Bank International -4,22% 12,47 Euro Do&Co -4,07% 77,70 Euro Lenzing -4,05% 75,80 Euro

ger

ISIN AT0000999982