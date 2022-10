Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag etwas schwächer in die Woche starten. Knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn zeigt eine Indikation auf den Leitindex ATX ein Minus von 0,4 Prozent. An anderen Börsen in Europa werden teilweise Gewinne erwartet. Unterstützend dürften dabei auch gute Vorgaben der US-Börsen von Freitagabend wirken. Dem stand am Montag allerdings ein überraschend schwach ausgefallener Einkaufsmanagerindex aus China gegenüber.

Zu den Aktien im Fokus könnten am Montag AT&S zählen. Die gut aufgenommenen Quartalszahlen der beiden wichtigen AT&S-Kunden Apple und Intel von Freitag könnten sich auch auf den Kurs des steirischen Leiterplattenherstellers positiv auswirken, schreiben die Analysten der Erste Group.

Für Impulse könnten am Montagvormittag auch Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgen. Erwartet werden Zahlen zur Verbraucherpreisentwicklung und die erste Schätzung zum BIP im dritten Quartal. "In Deutschland, Spanien und Frankreich gab es leichte BIP-Zuwächse, wobei vor allem das deutsche Plus überraschte. Daher sollte die EWU-Wirtschaft insgesamt zulegen", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh.

Am Freitag hatte der ATX um 1,57 Prozent höher bei 2.932,56 Punkten geschlossen. Angetrieben wurde der Index vor allem von den starken Gewinnen der OMV. Die Aktie des Öl- und Gaskonzerns legte nach gut aufgenommenen Quartalszahlen 9,3 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

OMV +9,29% 45,51 Euro FACC +7,35% 6,57 Euro AMAG +4,48% 30,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Semperit -4,88% 19,50 Euro Lenzing -4,03% 47,60 Euro Palfinger -3,24% 22,40 Euro

mik/spa

ISIN AT0000999982