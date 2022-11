Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit moderaten Abgaben in den Handel starten. Nach den fulminanten Gewinnen von Freitag dürfte der Markt damit vorerst eine Pause einlegen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 20 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von rund 0,4 Prozent.

An anderen Börsen in Europa wird ein behaupteter Start erwartet. Anleger dürften derzeit einige wichtige Ereignisse im Wochenverlauf abwarten, darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise.

Bereits am Montag könnte auch der Sentix-Index zur Stimmung in der Eurozone Impulse bringen. "Die Erwartungskomponente könnte sich dabei verbessert haben, während die Lage wohl nochmals schwächer eingeschätzt wird", schreiben die Helaba-Analysten in der Früh.

Am Freitag hatte der ATX um 4,77 Prozent höher bei 3.091,54 Punkten geschlossen. Angetrieben wurde die Rally von der Berichtssaison. Massiv gesucht waren nach Vorlage guter Quartalszahlen die Aktien der schwer gewichteten Erste Group und legten 10,7 Prozent zu. Andritz gewannen nach Zahlen ebenfalls 10,7 Prozent. Die stärksten Aufschläge von 17,2 Prozent sahen Lenzing.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Lenzing +17,18% 55,60 Euro Andritz +10,67% 51,15 Euro Erste Group +10,66% 28,03 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Rosenbauer -2,06% 33,30 Euro Do&Co -1,74% 79,10 Euro Frequentis -1,48% 26,70 Euro

mik/ger

ISIN AT0000999982