Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

An der Wiener Börse dürfte der Handel am Mittwoch mit leichten Abschlägen beginnen. Rund 50 Minuten vor dem Auftakt stand eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX bei minus 0,35 Prozent. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren ebenfalls leichte Rückgänge.

International richtet sich heute das Augenmerk der Finanzmarktakteure nach Einschätzung der Helaba-Analysten vornehmlich in die USA, denn dort werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktionszahlen des abgelaufenen Monats bekanntgegeben. Die Zahlen stehen unter zumeist positiven Vorzeichen und so dürften die Zinserwartungen in den USA nicht reduziert werden, formulieren die Experten in ihrem Tagesausblick. Der Raketeneinschlag in Polen sorgte gestern zwar für Verunsicherung, insgesamt hat sich die Stimmung der Finanzmarktteilnehmer zuletzt aber verbessert, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt rückten in der laufenden Berichtssaison Semperit, KapschTrafficCom und Strabag mit präsentierten Zahlen ins Blickfeld der Anleger. Der Bauriese Strabag hat seine Leistung heuer deutlich gesteigert. In den ersten drei Quartalen gab es gegenüber der Vorjahresperiode einen Zuwachs von 10 Prozent auf 12,65 Mrd. Euro. Das war mehr als zu Rekordzeiten vor Corona, im Vergleichszeitraum 2019. Für 2022 werden nun mindestens 17 Mrd. Euro Bauleistung erwartet, statt bisher 16,6 Mrd. Euro. Die Analysten von der Erste Group, schreiben in einer ersten Einschätzung der Zahlen von einer Fortsetzung der positiven Dynamik beim Output und von keinen großen Überraschungen.

Höhere Kosten für Material und Vorleistungen haben beim Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom im ersten Halbjahr 2022/23 zu einem kräftigen Ergebnisrückgang geführt. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn ging zur Vorjahresperiode um 90 Prozent zurück und lag noch bei 0,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern unverändert mit einem stabilem Umsatzniveau und einer höheren Profitabilität. Die Erste Group bewertet die vorgelegten Daten als besser als erwartet.

Semperit machte heuer in den drei Quartalen 34,6 Mio. Euro Verlust. Hier stufen die Erste-Analysten die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel mit Ausnahme der Umsatzentwicklung als leicht unter den Erwartungen ein.

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Gewinnen beendet. Nach überraschenden US-Daten am Nachmittag legte der heimische Aktienmarkt zeitweise deutlicher zu, gab einen Teil der Gewinne aber wieder ab. Der ATX schloss mit 3.224,43 Punkten 0,58 Prozent höher. In den USA sind die Erzeugerpreise im Oktober weniger stark gestiegen als zuvor von Ökonomen erwartet worden war. Dies dürfte den Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen deutlich weiter anzuheben, etwas verringern.

Auf dem heimischen Markt standen die Vienna Insurance Group (VIG) und Rosenbauer mit ihrem jeweiligen Dreivierteljahresergebnis im Fokus. Die VIG-Titel zeigten sich wenig bewegt und die Aktie des Feuerwehrausrüsters gab um 1,9 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Marinomed +4,11% 65,80 Euro UBM Development +3,73% 30,60 Euro Semperit +3,72% 22,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -2,93% 26,50 Euro Rosenbauer -1,86% 31,60 Euro Agrana -1,63% 15,10 Euro

