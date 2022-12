Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit tieferen Notierungen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,58 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden mit ähnlich starken Kursverlusten erwartet. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien sowie die Wall Street negative Vorgaben geliefert.

Die Marktteilnehmer werden sich vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche vermutlich in Zurückhaltung üben, zumal heute keine relevanten Datenveröffentlichungen anstehen, kommentierten die Helaba-Experten. Zudem gibt es weder von der Europäischen Zentralbank noch vonseiten der Fed Redebeiträge, die Aufschluss über die geldpolitischen Entscheidungen am Donnerstag bzw. Mittwochabend liefern. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 0,19 Prozent höher bei 3.166,36 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX lag über weite Strecken im Minus, und sprang erst nach Veröffentlichung wichtiger US-Preisdaten ins Plus - lange konnte er die Verlaufsgewinne aber zunächst nicht halten, erst kurz vor Sitzungsschluss ging es dann wieder ins positive Terrain.

Vor dem Wochenende blieben impulsgebende Meldungen zu Einzelwerten aus, auch von Analystenseite blieb es still. Die größte Kursbewegung gab es bei Warimpex zu sehen, die Papiere kletterten 5,8 Prozent nach oben. Auch Agrana (plus 3,5 Prozent) und Marinomed (plus 2,3 Prozent) gingen sehr fest aus dem Handel. Wienerberger stiegen um 1,3 Prozent, Lenzing verbuchten einen Kursgewinn von 0,9 Prozent.

Abschläge verbuchten hingegen Bankaktien. Raiffeisen Bank International fielen um 1,5 Prozent, BAWAG gaben um 0,4 Prozent nach und bei Erste Group ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +5,82% 0,76 Euro Agrana +3,46% 14,95 Euro Marinomed +2,33% 61,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Frequentis -3,48% 27,70 Euro Rosenbauer -2,74% 32,00 Euro Raiffeisen Bank International -1,49% 14,50 Euro

