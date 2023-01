Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte nach einem guten Jahresauftakt am Dienstag nun etwas schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.50 Uhr um 0,3 Prozent tiefer.

Im konjunkturellen Fokus rücken am heutigen Handelstag deutsche Verbraucherpreisdaten für den Dezember. Überdies werden zweite Schätzungen zu den Dezember-Einkaufsmanagerindizes (PMIs) der verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien und den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Bereits publiziert wurde der PMI des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dieser sank im Dezember zum Vormonat von 49,4 auf 49 Punkte. Liegt der Index unter der Marke von 50 Punkten wird von einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit der an der Umfrage beteiligten Unternehmen ausgegangen.

Am Montag hatte der ATX um 1,07 Prozent höher bei 3.159,71 Punkten geschlossen. Der erste Handelstag des neuen Jahres verlief sehr ruhig. Kursbewegende Nachrichten gab es kaum, zudem schlugen sich der Feiertag in zahlreichen Ländern in geringeren Handelsumsätzen nieder. Unterstützt wurden die Märkte von den jüngsten Gaspreisrückgängen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

FACC +7,94% 6,12 Euro Semperit +7,47% 21,30 Euro Lenzing +6,57% 58,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Strabag -0,77% 38,80 Euro CA Immo -0,53% 28,20 Euro BAWAG -0,48% 49,56 Euro

sto

ISIN AT0000999982