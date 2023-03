Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag mit etwas schwächerer Tendenz eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung mit einem Rückgang von 0,27 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten Kursverluste an.

Die Bedenken vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den internationalen Aktienmärkten das bestimmende und belastende Thema, hieß es von Expertenseite. Heute steht die Schnellschätzung der Eurozonen-Teuerung zur Veröffentlichung an, wobei nach den nationalen Ergebnissen fraglich ist, ob es zu einer weiteren Entspannung kommen wird, schreiben die Helaba-Analysten. Der disinflationäre Trend gehe nur langsam voran. Daher gibt es für die Währungshüter auch keinen Grund, von ihrem Zinserhöhungsplan abzurücken, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht mager. Nachrichten gab es von Semperit. Der Gummi- und Kautschukkonzern schlägt für 2022 eine Dividende in Höhe von maximal 5,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vor, nach 1,50 Euro je Aktie im Vorjahr. Nach Einschätzung der Analysten der Erste Group ist die mögliche Dividendenhöhe eine positive Überraschung und die Experten erwarten eine positive Marktreaktion.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch klar tiefer geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 1,19 Prozent auf 3.504,74 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen trübte sich im Verlauf die Stimmung ebenfalls merklich ein, nachdem überraschend hohe Inflationszahlen aus Deutschland publiziert worden waren. Die unerwartet hohen Verbraucherpreise in der führenden europäischen Volkswirtschaft lassen weitere deutliche Leitzinserhöhungen durch die EZB erwarten.

Am heimischen Aktienmarkt drückte die Verbund-Aktie deutlich auf den ATX. Die Papiere des Stromversorgers rutschten um 5,4 Prozent tiefer. Beim Branchenkollegen EVN gab es ein Minus von 1,7 Prozent zu sehen. Europaweit wurden die Aktien von Energieversorgern zur Wochenmitte sichtlich gemieden.

Mit einer Ergebnisvorlage rückte der Flughafen Wien ins Blickfeld der Anleger. Die führende heimische Airport-Gruppe hat sich nach dem Corona-Tief im vergangenen Jahr wirtschaftlich kräftig erholt. Die Titel der Flughafen-Gruppe gewannen deutliche 3,4 Prozent an Höhe.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank +4,80% 14,20 Euro RHI Magnesita +3,73% 30,60 Euro Flughafen Wien +3,36% 35,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Verbund -5,36% 77,70 Euro FACC -2,70% 7,21 Euro Erste Group -2,64% 36,20 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982