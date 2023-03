Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel etwas schwächer aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung um 0,26 Prozent tiefer. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren leichte Kursverluste.

"Die Zinserhöhungserwartungen sind wieder präsent, nachdem Fed-Chef Powell bereits am Dienstag darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Zinsen schneller und höher steigen könnten und zudem für längere Zeit dort verharren könnten als zunächst gedacht", begründen die Helaba-Analysten die negative Anlegerstimmung. Heute liefern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wichtige Informationen über den derzeitigen Zustand am US-Arbeitsmarkt. Bisher kann keine Schwäche am Arbeitsmarkt ausgemacht werden - trotz der zahlreichen Zinserhöhungen, von denen eigentlich dämpfende Effekte zu erwarten sind, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Lenzing mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld. Der oberösterreichische Faserhersteller hat im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse um 16,9 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro gesteigert, gleichzeitig brach aber das EBITDA um ein Drittel auf 241,9 Mio. Euro ein. Das Ergebnis unterm Strich ist mit minus 37,2 Mio. Euro tiefrot. 2021 verdiente der Konzern noch 127,7 Mio. Euro.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Porr-Aktie von 16,00 auf 17,60 Euro nach oben. Zudem wurde das Anlagevotum "Buy" für die Papiere des Baukonzerns bestätigt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handelstag etwas höher beendet. Der ATX verbesserte sich um 0,54 Prozent auf 3.557,01 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte zur Wochenmitte überwiegend eine freundliche Tendenz vor.

Am heimischen Aktienmarkt standen die Aktien von Andritz, Addiko Bank und Zumtobel mit Zahlenvorlagen im Fokus. Vor allem die Papiere des Anlagenbauers Andritz zogen mit einem Kursplus von 6,8 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Unter Verkaufsdruck standen hingegen die Titel von AT&S nach einem etwas vorsichtigerem Ausblick.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien +6,97% 39,90 Euro Lenzing +6,80% 77,00 Euro Andritz +6,76% 63,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -5,02% 30,30 Euro Marinomed -2,51% 42,80 Euro Erste Group -1,56% 36,50 Euro

