Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Nach der deutlichen Erholung am Vortag dürfte die Wiener Börse am Mittwoch etwas schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete gegen 8.35 Uhr auf ein Minus von 0,39 Prozent bei 3.215,83 Punkten hin. Das europäische Börsenumfeld wird wenig bewegt erwartet.

Weltweit wird die Aufmerksamkeit des Marktes heute auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed liegen, der allerdings erst nach dem europäischen Börsenschluss bekanntgegeben wird. Hier sei ein Zinsschritt von 25 Basispunkten am Markt bereits zu 85 Prozent eingepreist, schreiben die Analysten der Helaba. Jüngst hatte Fed-Chef Jerome Powell noch von der Möglichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte gesprochen, aufgrund der jüngsten Turbulenzen bei mehreren Banken wird aber nun mit einem kleineren Schritt gerechnet.

Am heimischen Markt stehen heute die Aktie von Semperit im Fokus. Der Konzern verzeichnete im Jahr 2022 einen Verlust von 5,6 Millionen Euro. Der Umsatz fiel um 10,5 Prozent auf 1.058,2 Mio. Euro.

Am Abend wird dann noch der Immobilienkonzern CA Immo seine Bücher öffnen. Wie bereits am Vorabend bekannt wurde, trennt sich das Unternehmen von seiner Vorstandsvorsitzenden Silvia Schmitten-Walgenbach. Der Grund für die Beendigung des Vertrages seien unterschiedliche Ansätze in der Priorisierung der Umsetzung der Unternehmensstrategie.

Am Dienstag hatte der ATX um 2,78 Prozent höher bei 3.228,30 Punkten geschlossen. In der Vorwoche war es für den heimischen Leitindex noch um mehr als neun Prozent nach unten gegangen, weswegen weiterhin von einer Erholungsrally zu sprechen war.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +6,15% 0,69 Euro BAWAG +4,93% 47,66 Euro AT&S +4,00% 28,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Agrana -2,16% 15,85 Euro Marinomed -1,62% 36,40 Euro POLYTEC -1,19% 4,56 Euro

