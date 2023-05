Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung etwas schwächer erwartet. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX stand gegen 8.20 Uhr mit einem Minus von 0,32 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen leichteren Handelsauftakt an.

International steht heute die Bekanntgabe der Leitzinsentscheidung der EZB im Fokus, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen bereits das 10. Mal in Folge angehoben hatte und den weiteren geldpolitischen Kurs offen ließ. Als sicher gilt, dass die EZB erneut an der Zinsschraube dreht. Die Spannung ist jedoch groß, ob es eine Erhöhung um 0,25 oder erneut um 0,5 Prozentpunkte gibt.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltet sich am heimischen Aktienmarkt noch sehr mager. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Agrana-Aktie leicht von 17,5 auf 18,0 Euro nach oben. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde unverändert belassen. Die Titel des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns haben am Mittwoch bei 16,85 Euro geschlossen.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch etwas tiefer beendet. Vor dem US-Zinsentscheid am Abend dürften Anleger vorsichtig agiert haben. Der ATX schloss 0,16 Prozent tiefer bei 3.180,68 Punkten.

In Wien standen am Mittwoch FACC und Lenzing im Fokus. Die zwei oberösterreichischen Unternehmen haben Quartalszahlen veröffentlicht. Die Titel von FACC legten zuletzt um 0,7 Prozent zu, Lenzing-Aktien büßten satte 3,5 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank +3,07% 13,45 Euro Warimpex +2,22% 0,69 Euro Flughafen Wien +1,73% 41,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Lenzing -3,50% 55,10 Euro Marinomed -3,29% 35,30 Euro Agrana -2,60% 16,85 Euro

ISIN AT0000999982