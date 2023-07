Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX zeigte den Leitindex 0,37 Prozent schwächer bei 3.174,87 Punkten. An den wichtigsten europäischen Leitbörsen wird in der Früh mit nur geringen Bewegungen gerechnet.

Die Zinserhöhungserwartungen hätten sich zurückgebildet, schreiben die Analysten der Helaba. "In den USA war in den letzten Tagen der schwächere Preisdruck dafür verantwortlich und eher enttäuschende Konjunkturdaten." Währenddessen hätten sich EZB-Ratsmitglieder jüngst mit eher vorsichtigen Einschätzungen hervorgetan.

Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger dann weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig.

Zu den Einzelwerten in Wien war die Meldungslage in der Früh noch recht dünn. Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die AMAG-Aktien von 29 auf 32,8 Euro je Titel angehoben, die Empfehlung "Hold" wurde bestätigt. Der Abwärtstrend bei den Aluminiumpreisen bleibe zwar vorerst bestehen, die Entwicklung werde aber schwächer, so die Marktexperten.

Beim Catering-Unternehmen Do&Co steht dann heute die Hauptversammlung auf dem Programm.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,60 Prozent höher bei 3.186,52 Punkten geschlossen. Der Fokus richtete sich auf die Wertpapiere der BAWAG, die angesichts der jüngsten Zahlenvorlage um über fünf Prozent zulegten. Die Bank hat im ersten Halbjahr 2023 einen um 30,9 Prozent höheren Gewinn von 320,3 Mio. Euro erzielt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

BAWAG Group AG +5,18% 43,46 Euro Semperit AG Holding +2,95% 20,95 Euro VERBUND AG Kat. A +2,77% 74,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex Finanz- und Bet. AG -3,57% 0,81 Euro voestalpine AG -2,50% 29,62 Euro POLYTEC Holding AG -1,53% 4,52 Euro

