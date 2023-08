Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse wird am Montag zu Handelsbeginn mit etwas tieferen Notierungen erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex notierte eine halbe Stunde vor der Eröffnung um 0,3 Prozent leichter.

Auch das europäische Umfeld wird zu Wochenbeginn etwas schwächer gesehen. Marktbeobachter verwiesen auf negative Vorgaben von der Wall Street. In der letzten Woche haben Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Herabstufung des US-Ratings durch Fitch für eine Stimmungseintrübung und erhöhte Volatilitäten gesorgt, hieß es von den Helaba-Experten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig richtet sich der Blick nach Deutschland. Dort ist die Industrieproduktion im Juni weiter gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sank die Gesamtherstellung um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer von 0,5 Prozent ausgegangen. Für Impulse könnte heute zudem noch die sentix-Umfrage unter Investoren und Finanzanalysten sorgen.

Am Freitag hatte der ATX um 0,21 Prozent höher bei 3.200,02 Punkten geschlossen. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für den Juli zeigte Licht und Schatten: So ist die Arbeitslosigkeit überraschend gesunken, die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 3,5 Prozent von zuvor 3,6 Prozent. Die Beschäftigtenzahl stieg allerdings weniger als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 187.000 Stellen hinzugekommen, gerechnet hatten Ökonomen mit 200.000 Jobs.

Frische Unternehmensnachrichten blieben am heimischen Aktienmarkt zu Wochenschluss Mangelware. Zu Wort hatten sich allerdings die Experten der Berenberg zur OMV gemeldet und das Kursziel geringfügig auf 47 Euro gesenkt. Die Titel schlossen mit plus ein Prozent bei 41,04 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

RHI Magnesita +2,95% 34,90 Euro Mayr-Melnhof Karton AG +2,06% 138,40 Euro AT&S +1,79% 34,04 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Zumtobel -3,12% 7,14 Euro Kapsch TrafficCom -2,37% 10,30 Euro Warimpex -2,27% 0,86 Euro

ISIN AT0000999982