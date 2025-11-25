ATX

4 855,93
-31,25
-0,64 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
25.11.2025 08:24:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz in den Handel starten. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,6 Prozent im Minus. Das europäische Umfeld wird knapp behauptet erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen durchwegs positiv aus.

Datenseitig gilt heute das größte Interesse den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Auch die US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards sollten Beachtung finden.

Von Unternehmensseite könnten am heimischen Aktienmarkt die Versicherer in den Fokus rücken. Die Vienna Insurance Group (VIG) hat in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich zugelegt, wurde in der Früh bekannt. Die verrechneten Prämien stiegen um 8,6 Prozent auf 12,46 Mrd. Euro, die versicherungstechnischen Erträge ebenfalls um 8,6 Prozent auf 9,72 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Steuern legte kräftig um 31 Prozent auf 872,8 Mio. Euro zu,

Die UNIQA hebt nach einem guten Geschäftsverlauf ihre Mittelfristziele für die Jahre 2026 bis 2028 an. So sollen die Prämieneinnahmen nun jährlich um rund 6 Prozent statt wie bisher geplant um rund 5 Prozent wachsen, wie das Unternehmen am Montagabend anlässlich seines Kapitalmarkttages mitgeteilt hatte. Der Gewinn je Aktie soll jährlich um mehr als 7 Prozent zulegen, nach bisher angepeilten mehr als 6 Prozent.

Am Montag hatte der ATX um 2,05 Prozent auf 4.887,18 Punkte zugelegt, der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,99 Prozent auf 2.431,72 Einheiten. Damit stach der heimische Aktienmarkt in einem insgesamt freundlichen europäischen Umfeld deutlich positiv hervor.

Neben einer Erholung im US-Technologiesektor, gestützt durch wieder steigende Zinssenkungserwartungen, richtete sich der Blick der Anleger auf die laufenden Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. Von weiteren Schritten Richtung Frieden in der Ukraine könnten laut Analysten Aktien von Infrastrukturunternehmen profitieren. Das konnte man zum Wochenstart auch an der Wiener Börse ablesen. Porr verzeichneten ein Plus von 7,2 Prozent, Wienerberger von 5,8 Prozent und Strabag legten um 4,4 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +7,64% 17,48 Euro Porr +7,24% 28,90 Euro Wienerberger +5,82% 29,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom -3,77% 6,12 Euro Zumtobel -1,37% 3,25 Euro Schoeller-Bleckmann -1,13% 26,20 Euro

ger/ste

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 860,37 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt tendiert ebenso etwas leichter. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen