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15.04.2026 08:32:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet
Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormuz bleiben laut Helaba-Analysten der treibende Faktor an den Finanzmärkten. Die Investoren agieren wohl zurückhaltend, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. "Insgesamt bleibt die Verunsicherung trotz der jüngst gestiegenen Zuversicht groß", heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. "Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Straße von Hormuz nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung."
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.
Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,74 Prozent bei 5.898,35 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche zwischen dem Iran und den USA.
Stark gesucht waren nach Meldung einer Übernahme die Aktien der BAWAG und legten 7,5 Prozent zu. Die BAWAG will für 1,62 Mrd. die irische Bank PTSB übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der BAWAG angenommen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
BAWAG +7,51% 151,80 Euro Frequentis +6,78% 78,70 Euro Raiffeisen Bank International +5,76% 45,88 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Verbund -2,52% 63,85 Euro EVN -2,23% 28,45 Euro OMV -1,01% 58,80 Euro
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