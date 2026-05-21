Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer etwas schwächeren Tendenz erwartet. Der ATX wird rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Rückgang von 0,41 Prozent indiziert. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen zeichnen sich trotz guter US-Vorgaben Kursverluste ab. Die mit Spannung erwarteten Quartalsergebnisse des KI-Schwergewichtes Nvidia lieferten keinen positiven Handelsimpuls.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene AT&S, SBO, CA Immo, Strabag und der Flughafen Wien mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus.

AT&S hat im Wirtschaftsjahr 2025/26 zwar den Umsatz auf 1,79 Mrd. Euro gesteigert, beim Ergebnis rutschte der Leiterplattenhersteller jedoch in die roten Zahlen. Das Unternehmen schrieb ein Minus von 25,6 Mio. Euro. Daher soll auch diesmal die Dividende ausfallen. Für heuer peilt der Konzern einen Gewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich an.

Der größte österreichische Baukonzern Strabag hat seine Produktionsleistung heuer im ersten Quartal erhöht. Das Unternehmen gab einen Zuwachs gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 4 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro bekannt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Bauriese mit einer erwarteten Bauleistung von "rund 22 Mrd. Euro". Das entspräche einem Anstieg von 8 Prozent.

Das Immobilienunternehmen CA Immo hat im ersten Quartal weniger Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis sank auf 16,6 Mio. Euro, nach 22,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Auch die Mieterlöse sanken, um 18 Prozent auf 55,9 Mio. Euro. Grund für den Rückgang sei der Verkauf mehrerer Immobilien.

Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat im ersten Quartal 2026 einen massiven Ergebnisrückgang verbucht. Das Ergebnis nach Steuern fiel auf null. Gleichzeitig stiegen aber die Auftragseingänge im Jahresvergleich an.

Der Flughafen Wien hat heuer zum Jahresauftakt ein besseres Ergebnis verbucht. Der Gewinn legte um 5,3 Prozent auf 42 Mio. Euro zu, der Umsatz kletterte um 6,1 Prozent auf 239,6 Mio. Euro. Das Passagieraufkommen von Jänner bis April sank in Wien um 1,5 Prozent, die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe mit den Airports Wien, Malta und Kosice verzeichnete ein Plus von 2,9 Prozent.

Am Mittwoch hatte sich die Wiener Börse deutlich höher aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann 1,15 Prozent auf 5.904,09 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschte zur Wochenmitte eine klar positive Anlegerstimmung. Goutiert wurde international der klar gesunkene Rohölpreis.

AT&S gewannen in einem starken europäischen Technologiesektor weitere 12,2 Prozent. Seit dem Jahresbeginn haben die Titel bereits mehr als 260 Prozent gewonnen und sind damit im ATX der absolute Spitzenwert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +12,16% 116,20 Euro DO&CO +4,56% 183,60 Euro voestalpine +3,49% 45,68 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Verbund -3,15% 59,90 Euro Kapsch TrafficCom -3,08% 5,66 Euro Polytec -2,27% 4,30 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982