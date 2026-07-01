Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Der Handelsauftakt am Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer etwas schwächeren Tendenz erwartet. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn mit minus 0,21 Prozent. An den europäischen Leitbörsen sollte es zum Handelsstart leicht in den Minusbereich gehen.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen könnten die internationalen Anleger abwartend agieren. Die Wall Street hat am Dienstabend mit Kurszuwächsen geschlossen, die vorbörslichen Indikatoren lassen nun aber auf Rückgänge an den US-Börsen schließen.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt Agrana mit vorgelegten Geschäftszahlen in den Fokus. Der Wiener Zuckerkonzern hat im 1. Quartal 2026/2027 im Jahresvergleich weniger Umsatz eingefahren, aber die Ergebniszahlen verbessert. Der Umsatz gab nach vorläufigen Zahlen von 880,2 auf 855,3 Mio. Euro nach, das operative Ergebnis hingegen erhöhte sich von 25,7 auf 33,2 Mio. Euro.

Die Hauptaktionäre der AT&S AG wollen Gewinne aus dem satten Kursanstieg von 1.135 Prozent auf Jahressicht realisieren, der den steirischen Chipkomponentenhersteller zu einer der erfolgreichsten Aktien Europas gemacht hat. Die privaten Stiftungen Androsch und Dörflinger boten am Dienstag über Bank of America Securities insgesamt 567.000 Aktien an, berichtete Bloomberg. Der Anteil wird auf Basis des Schlusskurses von 211 Euro am Dienstag auf rund 120 Millionen Euro geschätzt. Die Analysten der Erste Group werten den Anteilsverkauf als fundamental neutral, aber mit einem leicht negativen Eindruck.

Der Wiener Aktienmarkt ist Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss mit einem Plus von 1,77 Prozent bei 6.464,20 Punkten.

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Montag kräftig nach oben gegangen. Davon profitierte auch der steirische Halbleiterhersteller AT&S. Die AT&S-Papiere zogen als ATX-Topperformer 9,9 Prozent hinauf.

Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 2,0 Prozent, auch die schwergewichteten Branchenkollegen BAWAG und Erste Group (jeweils 1,9 Prozent) legten zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +9,90% 211,00 Euro Polytec +3,16% 4,57 Euro OMV +2,04% 55,15 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -2,63% 5,18 Euro Frequentis -2,43% 60,30 Euro CA Immo -2,15% 22,80 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982