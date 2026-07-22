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22.07.2026 08:59:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet
An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige wichtige Zahlen wie etwa von Santander liefert. In Wien gab es am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen von Telekom Austria und dem Telekom-Spinoff EuroTeleSites. Die Analysten der Erste Group werteten die Telekom-Zahlen in einer ersten Reaktion positiv.
Am Mittwoch hatte der ATX 1,79 Prozent höher bei 6.511,24 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren vor dem Hintergrund einer europaweit guten Nachfrage nach Halbleiterwerten die Aktien von AT&S und legten knapp 12 Prozent zu. Unter Druck kamen nach schlecht aufgenommenen Zahlen und einer Gewinnwarnung Wienerberger und verloren 4,1 Prozent.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
AT&S +11,97% 179,60 Euro Erste Group +3,29% 116,30 Euro Raiffeisen Bank International +2,90% 55,05 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Wienerberger -4,13% 21,38 Euro Pierer Mobility -2,87% 19,96 Euro RHI Magnesita -1,99% 34,40 Euro
mik
ISIN AT0000999982
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