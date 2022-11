Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Eine Realtime-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.30 Uhr bei 3.211,19 Zählern und damit um 0,4 Prozent tiefer als zuletzt. Übersee-Vorgaben fielen gemischt aus, denn während es in Asien mehrheitlich nach unten ging, hatte die Wall Street am Freitag noch im Plus geschlossen.

Mit Blick auf in der Früh veröffentlichte Konjunkturdaten richtete sich die Aufmerksamkeit nach Deutschland. Dort hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene deutlich abgeschwächt, allerdings von hohem Niveau aus. Im Oktober stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 34,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate mit 45,8 Prozent noch wesentlich höher gelegen. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise um 4,2 Prozent zurück. Es war der erste Rückgang seit Mai 2020.

Weitere Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften im Verlauf des Handelstages Mangelware bleiben. Diesseits des Atlantiks schenken diese Woche Investoren den Einkaufsmanagerindizes Aufmerksamkeit, ebenso wie dem ifo-Geschäftsklima in Deutschland. In den USA blicken Marktbeobachter vor allem auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Letztere werden aufgrund des Thanksgiving-Feiertags bereits am Mittwoch veröffentlicht.

Am Freitag hatte der ATX um 1,58 Prozent höher bei 3.225,43 Punkten geschlossen. Angetrieben hatten vor allem die Aufschläge der Versorger-Aktien. So gewannen Verbund satte 8,9 Prozent und EVN 6,4 Prozent. Stark nachgefragt waren zudem Do&Co, nachdem der Konzern am Donnerstag Zahlen vorgelegt hatte. Die Titel steigerten sich um mehr als neun Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Do&Co +9,17% 89,30 Euro VERBUND AG KAT. A +8,88% 88,30 Euro EVN +6,40% 18,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

s Immo -11,71% 18,10 Euro Marinomed -3,27% 71,00 Euro BAWAG -1,37% 50,30 Euro

