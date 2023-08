Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit etwas tieferen Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn um 0,23 Prozent tiefer. Auch das europäische Umfeld wird zu Wochenbeginn etwas schwächer erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen ebenfalls überwiegend negativ aus.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die anhaltenden Konjunktursorgen. So verschärfte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden weiter. Zudem belastet die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins noch weiter anheben wird. Vertreter der Fed lassen sich alle Optionen offen und verweisen auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

Am Freitag hatte der ATX um 0,79 Prozent schwächer bei 3.147,14 Punkten geschlossen. Der Wochenschluss war von US-Konjunkturdaten geprägt. So sind die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten, angetrieben von steigenden Kosten für Dienstleistungen, angestiegen. Sie legten im Juli um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich überdies im August etwas eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von 71,6 Punkten im Vormonat auf 71,2 Zähler. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

Unternehmensseitig richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Aktien von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster hat seine Verluste im ersten Halbjahr geringfügig zurückgefahren. Unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag von 11,6 Mio. Euro, nach 11,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das operative Ergebnis (Ebit) drehte aber von minus 23,2 Mio. auf plus 0,7 Mio. Euro. An der Börse wurden die Ergebnisse gut aufgenommen, Rosenbauer-Aktien schlossen mit einem Plus von 1,7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Austriacard +2,08% 14,70 Euro Porr +1,91% 11,76 Euro Rosenbauer +1,73% 29,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

DO & CO -5,06% 116,40 Euro Lenzing -3,28% 42,75 Euro Semperit -2,84% 20,50 Euro

