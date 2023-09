Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit leichten Kursgewinnen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,09 Prozent. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA stehen heute zwei Datenschwergewichte im Kalender.

"Es gilt, beides genau im Auge zu behalten, denn der bis zuletzt robuste Arbeitsmarkt sorgt dafür, dass die US-Notenbank unter Druck steht, den Zinszyklus nicht zu früh zu beenden. Währenddessen hat die mehr als zweijährige Schwächephase des ISM-Indexes auf die konjunkturellen Gefahren hingewiesen. Seit November 2022 liegt der Index dabei unterhalb der Expansionsschwelle", schreiben die Ökonomen der Helaba.

Die Daten sind vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Entwicklung von Bedeutung. "Die Finanzmarktteilnehmer sind weiterhin verunsichert über den weiteren ´Zinspfad der Notenbanken. Sowohl die Fed als auch die EZB entscheiden in diesem Monat über das Zinsniveau und in beiden Fällen gibt es gute Argumente für ein Stillhalten, jedoch wohl ebenso viele für eine weitere Erhöhung", so die Helaba. Im Vorfeld der heutigen Datenveröffentlichungen dürfte der Handel ruhig verlaufen, sowohl von Meldungs- als auch von Analystenseite blieb es bisher ruhig.

Am Donnerstag hatte der ATX mit Kursverlusten geschlossen und verlor 0,46 Prozent tiefer bei 3.154,14 Punkten. Inflationszahlen aus der Eurozone fielen durchwachsen aus. Die Gesamtteuerung verharrte mit 5,3 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, während Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Allerdings ging die von der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders beachtete Kerninflation zurück.

Unter den Einzeltiteln schlossen Semperit um 4,8 Prozent fester - das Unternehmen hat den Verkauf seines Medizingeschäfts erfolgreich abgeschlossen und will sich nun auf das Wachstum im industriellen Kerngeschäft konzentrieren, wie Semperit mitteilte.

Strabag-Aktien verteuerten sich nach Halbjahreszahlen um 0,9 Prozent und auch UBM zogen nach Sechsmonatsergebnissen um 1,9 Prozent an. Die Papiere der Immofinanz büßten hingegen 1,3 Prozent ein, der Immo-Konzern hat im ersten Halbjahr 2023 ein tiefrotes Konzernergebnis erwirtschaftet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +4,76% 22,00 Euro Porr +2,73% 12,06 Euro AUSTRIACARD +2,11% 7,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -2,62% 29,70 Euro Flughafen Wien -2,52% 46,50 Euro Agrana -2,50% 15,60 Euro

kat/sto

ISIN AT0000999982