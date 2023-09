Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag mit etwas schwächerer Tendenz aufnehmen. Rund eine halbe Stunde vor Handelsauftakt zeigte sich eine Indikation auf den ATX mit einem Minus von 0,24 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird etwas tiefer erwartet. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte negative Vorgaben geliefert.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch sehr dünn aus. Datenseitig richtete sich der Blick der Anleger in der Früh nach Deutschland. Dort entwickelt sich die Industrie weiterhin schwach. Im Juli sank die Gesamtproduktion zum Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Minus um lediglich 0,4 Prozent gerechnet. In den USA ist der Fokus am Nachmittag dann auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gerichtet.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,55 Prozent schwächer bei 3.175,66 Punkten geschlossen. Damit wurde die jüngste Gewinnstrecke am heimischen Markt mit drei Plustagen in Folge beendet. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen überwiegend abwärts. Die klaren Handelsimpulse wurden jedoch vermisst. Im Blickfeld steht zudem bereits die in der kommenden Woche anstehende EZB-Zinsentscheidung.

In Wien rückte auf Unternehmensebene Zumtobel nach einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Die Titel des Vorarlberger Leuchtenherstellers schlossen mit minus 1,0 Prozent. Die Erste Group bewertete die Erstquartalsergebnisse als im Rahmen der Erwartungen schwach.

Die Aktie von Kapsch TrafficCom gewann 0,5 Prozent. Der Mautsystemanbieter erhält mehr Schadensersatz aus dem Verfahren zur gescheiterten Pkw-Maut in Deutschland, als bisher angenommen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Vienna Insurance Group +0,80% 25,35 Euro Flughafen Wien +0,64% 46,85 Euro Telekom Austria +0,57% 7,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Andritz -1,66% 50,25 Euro Frequentis -1,63% 30,10 Euro Lenzing -1,63% 42,15 Euro

