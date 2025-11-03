ATX

03.11.2025 08:33:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Die Anleger am Wiener Aktienmarkt dürften es nach einem guten Vormonat zum Start in den November zunächst ruhig angehen lassen. Bankenindikationen taxierten den ATX rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsauftakt 0,2 Prozent im Minus bei 4.798 Punkten. Das europäische Umfeld wird nach dem schwächeren Wochenausklang stabilisiert erwartet.

In den USA fallen weiterhin viele Datenveröffentlichungen wegen des Regierungsshutdowns aus. Stärkere Aufmerksamkeit könnte daher dem am Nachmittag anstehenden ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie zuteil werden. Besonders beachtet werden dürften hier Teilkomponenten wie Beschäftigung und gezahlte Preise, erklären die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage bisher dünn. Die zuletzt tonangebende Berichtssaison setzt sich erst in den kommenden Tagen fort, wenn etwa Zahlen von AT&S, Verbund und Lenzing erwartet werden.

Am Freitag hatte der ATX um 1,27 Prozent höher bei 4.808,16 Punkten geschlossen. Auf Monatssicht fuhr er im Oktober einen Gewinn von 3,7 Prozent ein. Erste Group waren nach Zahlen gesucht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Erste Group +5,53% 89,75 Euro RHI Magnesita +4,76% 24,20 Euro Pierer Mobility +3,12% 13,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Frequentis -2,73% 71,20 Euro Strabag -2,02% 67,90 Euro Schoeller-Bleckmann -1,71% 28,75 Euro

spa/mik

ISIN AT0000999982

