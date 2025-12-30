ATX
5 250,78
2,82
0,05 %
30.12.2025 08:19:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet
Am heutigen letzten Handelstag des Jahres 2025 findet in Wien nur eine verkürzte Sitzung bis 14.15 Uhr statt. Der ATX steuert dabei auf eine außergewöhnlich starke Jahresbilanz zu. Mit einem Plus von gut 43 Prozent würde der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 und zudem den vierthöchsten in seiner Geschichte einfahren. Auch international muss der ATX damit keinen Vergleich scheuen.
Unternehmens- und datenseitig dürfte der Handel impulsarm verlaufen. Thema bleibt jedoch die Lage in der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump nach Kreml-Angaben wegen eines angeblichen Terroranschlags Kiews überarbeiten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen als Lüge zurück.
Am Montag hatte der ATX um 0,01 Prozent höher bei 5.247,96 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
Frequentis +4,99% 71,60 Euro RHI Magnesita +4,84% 32,50 Euro Mayr-Melnhof +3,88% 91,10 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Pierer Mobility -5,41% 14,68 Euro FACC -1,79% 10,96 Euro EVN -1,47% 26,75 Euro
ISIN AT0000999982
