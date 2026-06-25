ATX
|
6 488,55
|
26,15
|
0,40 %
|
25.06.2026 08:26:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet
Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich erneut dünn. Datenseitig richten Marktteilnehmer ihren Blick heute auf Veröffentlichungen in den USA. Neben der zweiten Revision des BIP-Wachstums für das zweite Quartal werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Für Aufmerksamkeit sorgen auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Mit Interesse werden zudem die privaten Konsumausgaben und Einkommen verfolgt. Für die US-Notenbank von besonderer Bedeutung sind die dazugehörigen PCE-Deflatoren, der Kern-Deflator ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed.
Am Mittwoch hatte der ATX 1,27 Prozent auf 6.462,40 Punkte nachgegeben, nachdem er bereits am Vortag um 0,74 Prozent eingebüßt hatte. Die Augen der Anleger blieben auf die jüngste Korrektur im Technologiesektor gerichtet. Erneut deutlich tiefere Rohölpreise konnten am Berichtstag international nicht beflügeln.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
Flughafen Wien +4,40% 52,20 Euro Polytec +3,53% 4,40 Euro DO&CO +1,61% 220,50 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
Frequentis -6,66% 68,70 Euro Vienna Insurance Group -4,17% 64,40 Euro Zumtobel -2,91% 4,00 Euro
ger/ste
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 488,55
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.