ATX
|
6 548,28
|
-17,64
|
-0,27 %
|
06.07.2026 08:27:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet
Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn. Datenseitig rücken zu Wochenbeginn Stimmungsindikatoren in den Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtet sich dabei vor allem am Nachmittag auf die USA, denn dort steht die Veröffentlichung des ISM-Indexes des Servicesektors an, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Bereits am Vormittag werden in der Eurozone die Ergebnisse der sentix-Umfrage für den laufenden Monat bekanntgegeben.
Am Freitag hatte die Wiener Börse mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,06 Prozent und 6.565,92 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. Das linderte an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan.
Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor. Auch im ATX waren die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Plus von 6,8 Prozent die Tagesgewinner.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
AT&S +6,80% 202,50 Euro voestalpine +5,24% 43,76 Euro Porr +4,93% 45,75 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
DO&CO -0,89% 222,00 Euro Kapsch TrafficCom -0,78% 5,08 Euro Immofinanz -0,64% 15,48 Euro
ger/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 548,28
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlend Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt leicht nach -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas tiefer. Beim DAX zeigt daneben stabile Notierungen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.