Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit etwas tieferen Notierungen in den Handel starten. Der heimische Leitindex ATX wurde 40 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Minus von rund 0,5 Prozent indiziert. Die europäischen Leitbörsen werden nach uneinheitlichen Vorgaben der Asien-Märkte nur wenig verändert erwartet.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn. Datenseitig rücken zu Wochenbeginn Stimmungsindikatoren in den Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtet sich dabei vor allem am Nachmittag auf die USA, denn dort steht die Veröffentlichung des ISM-Indexes des Servicesektors an, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Bereits am Vormittag werden in der Eurozone die Ergebnisse der sentix-Umfrage für den laufenden Monat bekanntgegeben.

Am Freitag hatte die Wiener Börse mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,06 Prozent und 6.565,92 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. Das linderte an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan.

Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor. Auch im ATX waren die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Plus von 6,8 Prozent die Tagesgewinner.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +6,80% 202,50 Euro voestalpine +5,24% 43,76 Euro Porr +4,93% 45,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

DO&CO -0,89% 222,00 Euro Kapsch TrafficCom -0,78% 5,08 Euro Immofinanz -0,64% 15,48 Euro

ger/moe

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