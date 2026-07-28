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28.07.2026 08:50:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Nachdem die Wiener Börse den Handel am Montag mit Abschlägen von 1,57 Prozent beendet hat, wird heute zum Start ebenfalls ein Minus erwartet. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX 25 Minuten vor Handelsbeginn mit minus 0,15 Prozent bei 6.324 Punkten. An den wichtigsten europäischen Börsen zeichnen sich hingegen anfängliche Gewinne ab.

Für Unsicherheit sorgt weiterhin die Lage am Persischen Golf. US-Präsident Donald Trump droht wieder mit neuen Angriffen, falls die Gespräche mit dem Iran scheitern sollten. Gut informierte Quellen aus Pakistan halten eine limitierte US-Bodenoffensive für immer wahrscheinlicher. Die Bewertung pakistanischer Geheimdienste sei, dass US-Präsident Donald Trump Warnungen seines eigenen Militärs ignorieren und mit einer begrenzten Offensive iranische Küstenregionen einnehmen könnte.

International stehen heute in den USA neben dem Richmond-Fed-Index das Verbrauchervertrauen des Conference Boards auf dem Programm, bevor am Mittwoch die US-Notenbank über das weitere geldpolitische Vorgehen zu entscheiden hat. Hinweise auf eine Stimmungseintrübung in den USA gebe es nicht, zumal die Benzinpreise aufgrund des vorübergehenden Waffenstillstands im Nahost-Konflikt zwischenzeitlich gesunken seien, schrieben die Experten der Helaba.

In Österreich legte heute Palfinger die Zahlen für das 2. Quartal vor. Demnach sank der Konzerngewinn im ersten Halbjahr nur leicht um 4 Prozent auf 48 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf rund 1,17 Mrd. Euro. Palfinger legten gestern 0,3 Prozent zu.

Der Faserhersteller Lenzing hatte gestern noch bekanntgegeben, bis Ende 2027 rund 2.000 Jobs abzubauen. An den Standorten Heiligenkreuz im Burgenland und in Grimsby in England läuft laut Lenzing die Faserproduktion bis Ende 2027 aus. Sie sollen verkauft werden. Lenzing büßten gestern 2,6 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +3,03% 20,40 Euro Telekom Austria +2,46% 10,00 Euro Mayr-Melnhof +2,22% 82,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -13,62% 137,00 Euro Kapsch TrafficCom -7,58% 4,88 Euro Lenzing -2,59% 24,45 Euro

moe/prdab

ISIN AT0000999982

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