Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit schwächerer Tendenz in die neue Handelswoche starten. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn 0,6 Prozent im Minus. Auch die europäischen Leitbörsen werden nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben etwas tiefer erwartet.

Datenseitig verläuft der Wochenauftakt ruhig, denn relevante Datenveröffentlichung oder Reden von EZB- und Fed-Vertretern stehen nicht an. Ob sich im Vorfeld der in der nächsten Woche anstehenden EZB- und Fed-Sitzungen noch wesentliche Impulse für die Zinsspekulation ergeben, ist fraglich, zumal die Woche auch insgesamt wenige wichtige Datenveröffentlichungen mit sich bringt, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Unter den Einzelwerten in Wien könnten BAWAG nach Vorlage von Ergebnissen in den Fokus rücken. Die BAWAG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Der Nettozinsertrag wuchs gegenüber der Vorjahresperiode um 7 Prozent auf rund 1,47 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss stieg um 11 Prozent auf 302,1 Mio. Euro, wie das Geldhaus mitteilte. Unterm Strich stand ein Gewinn von 734,8 Mio. Euro, um 17 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

Der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings will Steyr Motors übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des heimischen Motorenherstellers vorgelegt. Der Angebotspreis soll 39,00 Euro je Steyr-Aktie in bar betragen, wie das US-Unternehmen Montagfrüh mitteilte. Der Steyr-Motors-Schlusskurs an der Wiener Börse lag am Freitag bei 30,5 Euro, der Börsenwert bei 160,30 Mio. Euro.

Am Freitag hatte sich der heimische Aktienmarkt nach einem schwachen Vortag versöhnlich gezeigt. Der ATX stieg um 0,75 Prozent auf 6.557,32 Punkte und verbuchte damit unterm Strich noch einen kleinen Wochengewinn. Das europäische Umfeld schloss am Freitag überwiegend ebenfalls klar im Plus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Rosenbauer +4,62% 63,40 Euro AMAG +3,46% 29,90 Euro Palfinger +3,22% 27,25 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Vienna Insurance Group -2,17% 67,70 Euro Frequentis -2,14% 63,90 Euro Immofinanz -1,81% 15,22 Euro

ger/moe

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