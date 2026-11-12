Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn bei 6.724 Punkten und damit 0,2 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Zuletzt hatte sich der ATX weiter von seinem Mehrmonatstief von vor rund drei Wochen erholt.

Das europäische Umfeld wird dagegen leicht im Plus erwartet. Die zuletzt gesunkenen Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia-Chef Jensen Huang wieder unter Druck geraten könnte.

Datenseitig deutet sich ein weiterer ruhiger Handelstag an, am Nachmittag stehen in den USA lediglich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten vom Häusermarkt an. Für Impulse könnten dagegen mehrere Äußerungen aus der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgen.

In Wien dürfte der Fokus daher zunächst auf einer Reihe von Unternehmensveröffentlichungen liegen. Die Strabag ist auch im dritten Quartal 2026 zweistellig gewachsen und erhöhte zudem ihren Margenausblick (EBIT-Marge) auf 6 bis 6,5 Prozent (zuvor: 5,5 bis 6 Prozent). Laut Trading Statement erhöhte die Strabag ihre Leistung in den ersten neun Monaten des Jahres um 14 Prozent auf 16,5 Mrd. Euro. Alleine im dritten Quartal gab es im Jahresvergleich einen Anstieg der Leistung um 17 Prozent.

Dagegen verbuchte Wienerberger im dritten Quartal einen Gewinneinbruch. Die zuletzt im Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde bestätigt. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) brach gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 202 auf 180 Mio. Euro ein. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro, was vor allem auf Preiserhöhungen und Akquisitionen zurückzuführen war.

Die Österreichische Post legte in den ersten neun Monaten 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zu. "Aufgrund des außerordentlichen Ergebniseffekts im dritten Quartal wird für 2026 ein EBIT am oberen Ende der Bandbreite der letzten Jahre erwartet, somit von über 200 Mio. Euro", so das teilstaatliche Unternehmen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich demnach um 4,3 Prozent auf 2,307 Mrd. Euro, das EBITDA um 11 Prozent auf 328 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 1,8 Prozent auf 137,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Ertragssteuern gab allerdings um 4,3 Prozent auf 119,9 Mio. Euro nach, das Periodenergebnis verschlechterte sich von 93,7 Mio. auf 81,9 Mio. Euro.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,33 Prozent höher bei 6.738,85 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +11,88% 126,20 Euro Polytec +6,97% 4,30 Euro Frequentis +5,28% 67,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

voestalpine -7,65% 38,38 Euro Wienerberger -3,75% 17,20 Euro Schoeller-Bleckmann -1,65% 29,80 Euro

spa/ste

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