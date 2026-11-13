Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag zunächst etwas weiter nachgeben. Bankenindikationen sahen den ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn bei 6.673 Punkten und damit 0,2 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag.

Das europäische Umfeld wird ebenfalls etwas schwächer erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind am Freitag durchwachsen, und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale.

Datenseitig werden keine größeren Impulse erwartet. Zwar gebe es in den USA die Erzeugerpreise des Monats Oktober, schreiben die Analysten der Helaba, da aber die Verbraucherpreise bereits bekannt sind, dürfte sich der Markteinfluss in Grenzen halten.

Zahlen gab es in der Früh von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster verbuchte einen Umsatz- und Gewinnanstieg. Durch den starken Auftragseingang verfüge man über eine starke Grundlage für weiteres profitables Umsatzwachstum, hieß es ferner.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,79 Prozent schwächer bei 6.685,89 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

DO&CO +4,00% 234,00 Euro Austriacard +3,18% 10,06 Euro UBM Development +2,03% 15,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Semperit -5,99% 17,25 Euro Polytec -4,88% 4,09 Euro Wienerberger -4,77% 16,38 Euro

spa/rst

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