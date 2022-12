Wiener Aktienmarkt vorbörslich fast ohne Bewegung erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nur wenig bewegt in den Handel starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex sah den ATX gegen 8.25 Uhr bei 3.148,43 Punkten mit einem hauchdünnen Abschlag von 0,01 Prozent. Auch andere wichtige europäische Aktienindizes wurden in der Früh etwas tiefer gesehen.

Das für die Aktienmärkte wohl wichtigste Ereignis des Tages wird erst nach dem europäischen Börsenschluss stattfinden: Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre zinspolitische Entscheidung bekanntgeben. Laut den Analysten der Helaba gilt es als "nahezu sicher", dass das Leitzinsband um 0,5 Prozentpunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht wird.

Es geht bei dem Termin am Abend aber nicht nur um die letzte Zinsentscheidung: "Mit großer Spannung werden auch die neuen Projektionen für Wachstum und Inflation sowie für die Leitzinsen erwartet", so die Helaba-Experten. "Dann wird sich zeigen, ob Marktteilnehmer mit ihrer Einschätzung richtigliegen, dass etwa Mitte 2023 das Zinstop unter 5,0 % erreicht wird und es ab dann erste Leitzinssenkungen geben kann."

Für den heimischen Markt gab es bisher nur wenige Nachrichten. Die Flughafen Wien AG hat in der Früh ihre Passagierzahlen für November veröffentlicht. Die Zahl lag nur rund 20 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019, hoben die Analysten der Erste Group in einem ersten Kommentar positiv hervor. Beim Frachtaufkommen gab es aber auch im Vergleich zum Vorjahr 2021 einen Rückgang, geht aus einer Aussendung des Flughafenbetreibers hervor.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,43 Prozent höher bei 3.148,83 Punkten geschlossen. Gestützt hatten hier am Nachmittag US-Inflationsdaten. Die Teuerung der Verbraucherpreise lag im November unter den Prognosen und deutlich unter der Inflationsrate im Oktober.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom +2,80% 12,48 Euro PIERER MOBILITY AG +1,94% 63,20 Euro Frequentis +1,77% 28,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Post -2,26% 32,50 Euro Addiko Bank -2,25% 10,85 Euro Palfinger -1,87% 23,55 Euro

spo/ste

