Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Nach den Verlusten vom Donnerstag dürfte es vor dem Wochenende am Wiener Aktienmarkt wieder deutlich nach oben gehen. Rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsstart deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Plus von rund 0,8 Prozent.

Nach der gestrigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben die Zinserwartungen präsent, wie die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick schreiben. Die EZB hat dabei den geldpolitischen Rahmen wie erwartet nicht verändert. Mit dem gleichzeitigen Verweis auf die weiterhin bestehenden Inflationsrisiken halten sich die Notenbanker jedoch für die nächste Ratssitzung alle Optionen offen.

Am heutigen Handelstag könnte sich der Blick der Anleger zunächst Daten zu den Auftragseingängen und Einzelhandelsumsätzen in Deutschland richten. Am Nachmittag stehen dann die offiziellen Arbeitslosenzahlen aus den USA an. Die US-Notenbank richtet ihr Vorgehen unter anderem auch nach der Entwicklung am Arbeitsmarkt aus, wonach die Zahlen auch an den Börsen mit Interesse verfolgt werden dürften.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,58 Prozent schwächer bei 3.916,87 Punkten geschlossen. Im Blickfeld standen mit der Vorlage von frischen Zahlen die Aktien von OMV und AT&S. Der heimische Öl- und Gaskonzern konnte seinen Gewinn aufgrund der günstigen Entwicklung der Ölpreise verdoppeln. Laut den Analysen der Erste Group blieben die Ergebnisse für das vierte Quartal jedoch leicht unter den hohen Erwartungen. Die OMV-Aktien schlossen um 2,5 Prozent schwächer.

Die AT&S-Aktie reagierte mit einem satten Plus von 6,8 Prozent auf die präsentierten Quartalszahlen, welche die Erwartungen der Analysten sowohl "top line" als auch "bottom line" - also bei Umsatz und Gewinn - übertroffen haben. Zudem erhöhte der Leiterplattenhersteller erneut die Prognose für das Gesamtjahr.

Die Aktie der Addiko Bank brach zweistellig um 10,6 Prozent ein. Die Bank hatte am Vorabend gewarnt, dass ein am Mittwoch vom slowenischen Parlament beschlossenes neues Gesetz zu Franken-Krediten im schlimmsten Fall rund 100 bis 110 Mio. Euro kosten könnte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

FACC +7,78% 8,45 Euro AT&S +6,81% 46,25 Euro UBM Development +2,38% 43,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Addiko Bank -10,64% 10,50 Euro Lenzing -4,11% 107,20 Euro OMV -2,45% 53,44 Euro

