Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit klar höheren Kursen in den Handel starten. Rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von gut einem Prozent.

Das europäische Umfeld wird ebenfalls mit etwas höheren Notierungen erwartet. Die Übersee-Börsen lieferten zuvor einheitlich negative Vorgaben. Die US-Börsen bleiben heute allerdings feiertagsbedingt geschlossen.

Auch zu Wochenbeginn steht der aktuelle Russland-Ukraine-Konflikt im Fokus der Investoren. So ist zur Deeskalation ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es.

Auch das Zinsthema bleibt weiter im Blickfeld der Anleger. Zuletzt hatten sich die Zinserhöhungserwartungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone nicht weiter verstärkt.

Datenseitig stehen heute die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone zur Veröffentlichung an. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

Am Freitag hatte der ATX deutlich um 1,76 Prozent schwächer bei 3.816,10 Punkten geschlossen. Europaweit herrschte aufgrund der angespannten Lage an der russisch-ukrainischen Grenze eine schwache Stimmung am Aktienmarkt. Angesichts der aktuellen Unsicherheit wollten offenbar viele Anleger ihre Positionen vor dem Wochenende schließen.

Deutlich schwächer am Wiener Aktienmarkt zeigten sich die Papiere der Ölbranche. Die Titel der OMV schlossen um 3,3 Prozent tiefer und die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO verloren klare 3,9 Prozent. Unter den Schwergewichten gaben auch Andritz um 3,1 Prozent nach und die Anteile des Verbund verloren 2,2 Prozent.

Am anderen Ende im ATX Prime gehörten die Anteilsscheine des Aluminiumkonzerns AMAG mit plus 3 Prozent zu den wenigen Gewinnern am Freitag. Um 2,4 Prozent fester schlossen zudem die Aktien von Marinomed.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AMAG +2,96% 41,70 Euro Marinomed +2,42% 93,00 Euro Palfinger +1,02% 29,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Polytec -4,39% 7,84 Euro Schoeller-Bleckmann -3,93% 39,15 Euro OMV -3,29% 54,16 Euro

ger/mik

ISIN AT0000999982