Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit positiven Notierungen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Handelsstart ein Plus von 0,95 Prozent - trotz negativer Vorgaben. Zwar konnten die US-Börsen ihre Verlaufsverluste am Donnerstag gegen Handelsschluss eingrenzen, am Ende blieb aber ein Minus stehen. Auch aus Asien kommen überwiegend negative Signale.

An den Finanzmärkten sind auch zum Wochenschluss alle Blicke in die Ukraine gerichtet. "Die politischen Ereignisse überschlagen sich derzeit und sie bestimmen das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges wurden zuletzt leider enttäuscht", fassen die Marktexperten der Helaba die derzeitige Situation zusammen. Der Konflikt werde auch Thema beim derzeitigen Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Versailles sein, hieß es weiter.

Von Konjunkturdatenseite steht heute vor allem das Michigan Sentiment, der von der Universität Michigan erhobene Index des US-Verbrauchervertrauens, im Fokus. Die Konsumfreude dürfte angesichts der hohen Inflation leiden - die Erwartungen sollten nicht zu hoch gesteckt werden, meinen die Experten der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.

In Wien legte die Österreichische Post vorbörslich starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 27,5 Prozent auf 204,7 Mio. Euro, der Umsatz erhöhte sich um 14,9 Prozent auf 2,52 Mrd. Euro. Wenig überraschend war das Paketgeschäft in Corona-Zeiten der Turbo für das Ergebnis. Für heuer wird ein stabiles Ergebnis angepeilt. Auch von Analystenseite kamen Impulse. Die Berenberg Bank hat das Kursziel für Lenzing von 120 auf 100 Euro gesenkt und die Empfehlung "Hold" bestätigt.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,97 Prozent schwächer bei 3.123,08 Punkten geschlossen. Marktbeobachter hatten auf eine Gegenbewegung nach den massiven Kursgewinnen Mittwoch verwiesen. Die schwergewichteten Banken kamen am Donnerstag merklich zurück. Erste Group verbilligten sich um 5,7 Prozent, nachdem die Titel am Vortag um satte 13,4 Prozent hochgesprungen waren. Raiffeisen Bank International gaben 4,9 Prozent nach. Hier betrug der Kursgewinn am Vortag beachtliche 17,3 Prozent.

Die Lenzing-Aktie präsentierte sich nach Zahlenvorlage mit minus 2,6 Prozent. Trotz der Kostenanstiege bei Energie, Rohstoffen und Logistik hatte der oberösterreichische Faserhersteller seine Ergebnisse im abgelaufenen Jahr deutlich verbessert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

UBM Development +3,85% 40,50 Euro Rosenbauer +3,54% 38,00 Euro Addiko Bank +3,14% 11,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Warimpex -7,06% 0,79 Euro Erste Group -5,69% 27,86 Euro Andritz -5,47% 39,44 Euro

kat/ger

ISIN AT0000999982