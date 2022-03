Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit klaren Zuwächsen in den Handel startet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart einen klaren Anstieg von 0,9 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen positiven Handelsauftakt an.

Marktbeobachter verwiesen auf starke Vorgaben von der Wall Street und aus Asien, welche auch in Europa die Aktienkurse unterstützen sollten. Der Krieg in der Ukraine hat zuletzt keine wesentlichen Belastungen mehr für das Marktgeschehen mit sich gebracht, schreiben die Helaba-Analysten. "Zwar ist die Lage weiterhin schwer zu durchschauen und die weitere Entwicklung mit hoher Unsicherheit verbunden. Zuletzt überwog aber die Hoffnung, auch weil die Kriegsparteien ihre Gespräche fortsetzten und sich Kompromisslinien abzeichneten", formulierten die Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen der Verbund und Schoeller-Bleckmann ins Blickfeld. Der Stromversorger Verbund steigerte den Nettogewinn im Jahr 2021 um 38 Prozent auf 874 Mio. Euro. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann drehte im Vorjahr das Nettoergebnis auf 21 Mio. Euro in die Gewinnzone.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch starke Kursgewinne verbucht. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 3,27 Prozent auf 3.312,22 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine klar positive Tendenz vor. Hoffnungen auf Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland wirkten merklich unterstützend.

Die kräftigsten Zugewinne aus Branchensicht gab es in Wien bei Bankaktien zu sehen. Erste Group standen mit plus 9,3 Prozent am oberen Ende des Kurszettels, gefolgt von Raiffeisen Bank International, die um 7,9 Prozent zulegen konnten.

Die OMV-Aktie stemmte sich mit einem Abschlag von zwei Prozent gegen den Aufwärtsschub. Der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern will die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen und künftig vor allem im Chemiebereich wachsen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Erste Group +9,31% 32,29 Euro Raiffeisen Bank International +7,87% 14,39 Euro AT&S +6,47% 46,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

OMV -2,00% 42,23 Euro Marinomed -1,71% 80,60 Euro Verbund -1,48% 90,05 Euro

