Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag fester in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte rund eine Viertelstunde vor Handelsstart ein Plus von 1,1 Prozent.

Auch an anderen Börsen in Europa wird eine Erholung von den Vortagesverlusten erwartet. Eine Aufholjagd an der Wall Street im späten Montagshandel und stabile Kurse in China lieferten in der Früh positive Vorgaben. Für Impulse könnte in Wien auch die Berichtssaison sorgen.

So sind die von Mayr-Melnhof in der Früh gemeldeten Zahlen operativ nach Einschätzung der Erste-Analysten besser als erwartet ausgefallen. Auch die von der BAWAG vorgelegten Ergebnisse lagen laut den Experten leicht über den Markterwartungen. Auf Konjunkturseite könnten die am Nachmittag anstehenden US-Daten zu den Auftragseingängigen langlebiger Gütiger für Impulse sorgen.

Am Montag hatte der ATX um 2,07 Prozent schwächer bei 3.227,02 Punkten geschlossen. Belastet wurde die Börse zum Wochenstart von der international schwachen Marktstimmung, dem Ukraine-Krieg, Zinsängsten und Sorgen um Chinas Konjunktur.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +3,73% 98,65 Euro AMAG +1,71% 35,60 Euro Pierer Mobility +1,36% 82,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Raiffeisen Bank International -5,69% 10,61 Euro voestalpine -4,84% 23,98 Euro AT&S -4,77% 47,90 Euro

mik/ger

ISIN AT0000999982